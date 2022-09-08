Mersin'de orman yangını: Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı

Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Havanın kararmasıyla birlikte bölgeye gece görüş ve uçuş sistemli helikopterler de sevk edildi.

MERSİN-ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Çalışmalara yer ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, jandarma ve vatandaşlar da destek veriyor.

Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam eden yangın, Silifke ilçesindeki Hırmanlı Mahallesi sınırına ulaştı. Bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın nedeniyle Mersin-Antalya D-400 kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı.

ASKERİ HELİKOPTERLER BÖLGEDE

Milli Savunma Bakanlığı, Mersin Valiliği'nin talebi üzerine Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek gönderdi.

Kara Kuvvetleri'ne ait 3 adet S-70 (Sikorsky), 5 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 (Chinook) tipi helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına destek veren Mehmetçik de yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle komandolar, köylüleri ve hayvanlarını tahliye etti.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlığın, Twitter hesabından, yangın söndürme çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 7.13'te başlayan orman yangınına saat 7.20 itibarıyla ilk müdahalenin yapıldığı belirtilerek, "Yangını kontrol altına alma çalışmaları, 11 uçak, 29 helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv güç), 138 arazöz, 15 dozer, 850 personel ile devam etmektedir. Orman yangınında 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralanmış olup tedavileri yapılmak üzere sağlık kurumlarına sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bugün ülke genelinde 13 orman yangını, 9 kırsal alan yangınının çıktığı aktarılan açıklamada, bu yangınlardan 20'sinin kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Mersin'in Gülnar ve Manisa'nın Soma ilçelerindeki çıkan orman yangınlarında kontrol altına alma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

AFAD: Yangından etkilenen 6 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınından etkilenen 6 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve tedbir amacıyla 110 konutun tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, söz konusu orman yangınına müdahale çalışmalarının, Mersin Valiliği koordinasyonunda ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yangından etkilenen 6 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Tedbir amacıyla 110 konut tahliye ediliyor. 460 kişilik barınma tesisi planlanmıştır. 400 kişilik sıcak yemek bölgeye sevk edilmiştir." bilgisi verildi.

Çalışmalara 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer, 15 TOMA ve 712 personelin katıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

303 KONUT YANGIN TEHDİDİ NEDENİYLE BOŞALTILDI

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yangına ilişkin akşam saatlerinde son bilgileri paylaştı.

3 gece helikopterinin yangına müdahale ettiğini söyleyen Vali Pehlivan sözlerine şöyle devam etti:

"29 helikopter ve 11 uçakla gün boyu müdahale edildi. 3 adet gece helikopteriyle müdahale sürüyor. 138 arazöz yangında söndürme çalışmalarını sürdürüyor. 850 personel yangında görev yapıyor. Ayrıca TOMAlardan destek alıyoruz. 20 civarı TOMA yangında kullanılıyor.

Rüzgar kuzey-güney istikametinde görülüyor. 790 vatandaş tahliye edildi. 303 konut yangın tehdidi nedeniyle boşaltıldı. Vatandaşlarımızı pansiyonlarda misafir ediyoruz. Herhangi bir konutta zarar yok. Yangının sebebiyle ilgili henüz bir şey diyemiyoruz"