Mersin ve Hatay arasında humus rekabeti Mersin'in Tarsus ilçesinde "ana yemek", Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise "soğuk meze" olarak tüketilen humus, iki kentin ustaları arasında "lezzet rekabeti" yaşatıyor. Mersin ve Hatay'daki ustalar, en lezzetli humusun kendi kentlerine ait olduğunu savunurken, coğrafi işaret almak için mücadele edeceklerini söylüyor.

