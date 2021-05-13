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13 Mayıs 2021 Perşembe 18:36:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 18:38:00

Mersin sahiline 14 metrelik oluklu balina vurdu

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Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kumsala taşınan balina, Mersin Üniversitesinde incelenecek.

Mersin sahiline, telef olmuş yaklaşık 14 metrelik oluklu balina vurdu.

Adnan Menderes Bulvarı'nın yaklaşık 200 metre açığında büyük bir cismin yüzdüğünü gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirdi.

Sahil Güvenlik ekipleri, botla suda yaptığı incelemede, cismin beyaz bir balina olduğunu tespit etti.

Balinanın taşınması için bölgeye bir sahil güvenlik botu ile itfaiye ekibi daha sevk edildi.

Dalgıçların suya girerek halatla bağladığı balina, otopsi yapılacağı Mersin Üniversitesine sevki için botla merkez Yenişehir ilçesindeki kumsala taşındı.

Sahil Güvenlik ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hem 14 metreyi bulan boyutu hem de ağırlığı nedeniyle kumsaldaki balinayı taşınacağı vince yüklemek için yaklaşık 4 saat uğraş verdi. Çalışma sırasında iş makinesine bağlanan halat 2 kez koptu.

Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç ve Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Deniz Ayas da kıyıya gelerek inceleme yaptı.

Ayas, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balina, Fin veya oluklu olarak literatürde geçiyor. Akdeniz'in en büyük balina türü. Bu, aynı zamanda mavi balinadan sonra dünyadaki en büyük ikinci balina türü. Kıyıya vuran balina genç bir birey. Yaklaşık 13-14 metre uzunluğu var. Biz de üniversitemizdeki inceleme ve ön otopsinin ardından türü bünyemizdeki Deniz Müzesinde sergilemek istiyoruz." diye konuştu.

Türün, Doğu Akdeniz sularında nadir görüldüğünü vurgulayan Ayas, şunları kaydetti:

"Batı Akdeniz'de, Fransa, İspanya'da çok sık görünen bir tür. Bu tür bireyler tek tek de 5-6 kişilik küçük gruplar halinde de gezebilir. Doğu Akdeniz'de nadir de olsa görünür. Görünme sıklığını tam bilemiyoruz çünkü kıyıya çok yaklaşmıyorlar. Genelde planktonlarla besleniyorlar. Doğu Akdeniz'de de nadiren görülüyor."

Ayas, balinanın kesin ölüm nedeni için detaylı inceleme yapacaklarını ifade ederek, "Genelde plastik kirliliği kaynaklı öldükleri yönünde raporlar var ancak bu bireyin kesin ölüm nedenini otopsi yapmadan söyleyemeyiz." dedi.

Balinanın bilimsel çalışmalara da katkı sunacağını aktaran Ayas, iskelet sisteminin üniversite bünyesindeki müzede sergileneceğini yineledi.

Etiketler : Mersin sahili Balina Sahil Güvenlik
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