Menengiç fiyatı altınla yarışıyor

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Fersaf, Sinep, Halenze ve İkizbağlar köylerinde yaşları 150 ile 400 yıllık olan bıttım ağaçları, ilk günkü gibi ürün vermeye devam ediyor. Bu ağaçların koruma altına alınması için Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışma başlattı. Öte yandan, geçen yıl 350 liraya satılan bıttımın (menengiç) kilo fiyatı bu yıl 500 liradan satılacak.

