Menajerinin filminde oynayacak

Netflix'te Tolga Sarıtaş ile 'Yolun Açık Olsun' adlı sinema filmi çeken Engin Akyürek, yeni bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. Filmin çekimlerine tüm hızıyla devam eden Akyürek, menajeri Özlem Durak'ın yapımcılığını üstleneceği projede yer alacak. 'Yolun Açık Olsun' adlı filmin çekimleri biter bitmez tekrardan sinema filmi için kamera karşısına geçecek olan oyuncu, şimdilik yapım hakkında konuşmaktan kaçınıyor.