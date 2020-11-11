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11 Kasım 2020 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 13:39:00

Melek yaşasın

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Siirt'in Conkbayır Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuklu (35) çiftinin 3 yaşındaki kızları Gülcan'a 14 yıl önce beyinde tümör teşhisi konuldu.

Gülcan, beyin tümörü tedavisine sonuç vermeyince 2007'de vefat etti. Aile, 2016'da 14 yaşındaki Fırat'ı ve bu yılın mayıs ayında da 11 yaşındaki Gülbahar'ı da aynı hastalıktan kaybetti.

4 yaşındaki Melek'te de aynı belirtiler görülünce Tunç Ailesi kızlarını Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi'ne götürdü. Genetik testi yapılan Melek'in de beyninde tümör olabileceği belirtildi. Tetkiklerin sürdüğünü söyleyen Sabahat Tunç, "Meleğimi kaybetmek istemiyorum. Hayırseverlerden tedavi için destek bekliyorum" dedi.

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