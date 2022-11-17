Meksika'da helikopter kazası: 5 ölü
Meksika'nın kuzeyinde helikopter kazası meydana geldi. Kazada, aralarında Aguascalientes eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Porfirio Javier Sanchez Mendoza'nın da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın kuzeyinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı helikopter düştü. Boş bir araziye kafaüstü çakılan helikopterde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada yaşamını yitirenler arasında Aguascalientes eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Porfirio Javier Sanchez Mendoza da bulunuyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Helikopter düştükten sonra alev aldı.
Aguascalientes eyalet Valisi Tere Jimenez, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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