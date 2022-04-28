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28 Nisan 2022 Perşembe 23:24:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 23:25:00

Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesine yardım eli

Kaynak: TRT Haber

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Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesinde devam eden yardım faaliyetlerine ilişkin görüntülere yer verildi.

"GIDA YARDIMI VE HASTALARA SAĞLIK TARAMASI YAPILDI"

Paylaşımda "Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve hastalara sağlık taraması yapıldı" sözleri kullanıldı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı MSB sosyal medya
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