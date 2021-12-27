VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
300 yıllık altın varaklı el yazması Kuran-ı Kerim
Yerli ve milli olarak üretildi
Bakan Soylu'dan İBB teftişi açıklaması
TURKOVAC'ta sevindiren gelişme!
Bakan Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması
Öğrencisini döven öğretmen için yeni iddia!
O illerde yaşayanlar dikkat!
Ukrayna dünyaya ilan etti: Türk SİHA'sından üretmeye başladık
PKK imamlarına seçim talimatı!
Petrolün içinde keşfedildi! Parçalayabilecek
Mahremlere finansal darbe!
Milyonlarca dolar Türkiye'ye akacak!
60 milyon dolarlık dev işbirliği
Heyecanlandıran doğal gaz açıklaması
"Tarihte yeni bir sayfa açıldı"
160 yıl yaşayan Zaro Ağa'nın mezarı kaderine terk edildi
Soğuk hava şelaleyi dondurdu
Mehmetçik yılda 250 bin fidan dikiyor
Sınıfça kitap yazdılar, Geliri LÖSEV'e bağışlanacak
Bu kafenin patronu güvercin Guguk
Uzay madenciliği başlıyor
Dikkat eksikliğinin tedavisi mümkün
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 27 Aralık
27 Aralık 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 11:30:00

Mehmetçik yılda 250 bin fidan dikiyor

ABONE OL

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca personele verilen çevre bilinci ve doğanın korunması eğitiminin yanı sıra Mehmetçik her yıl ortalama 250 bin fidan dikimi yapıyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca personele verilen çevre bilinci ve doğanın korunması eğitiminin yanı sıra Mehmetçik her yıl ortalama 250 bin fidan dikimi yapıyor. Bu fidanların 'ordu malı' gibi kayıt altına alındığı ve takiplerinin yapıldığı bildirildi.

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mehmetçik vatan savunmasının yanı sıra doğanın korunmasında da önemli görevler üstleniyor. Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi sürdüren, Türkiye'nin denizlerde ve semalardaki hak, alaka ve menfaatlerini korumaya yönelik faaliyetlerine devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, çevrenin ve doğanın korunması için de çalışıyor. Bu kapsamda çevre bilinci ve doğanın korunması hakkında personele eğitim verilirken, Mehmetçik yılda ortalama 250 bin fidan dikiyor. Bakanlık kaynaklarınca bu fidanların 'ordu malı' gibi kayıt altına alındığı, bunların takiplerinin yapıldığı belirtildi.

ORMAN YANGINLARINDA 'REZERV GÜÇ' OLACAK

Bunun yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yeni bir çalışma başlatılmasına yönelik adımların planlandığı öğrenildi. Çalışma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki hava araçlarından uygun vasıfta olanların ilave sistemlerle donatılarak gerektiğinde orman yangınları ile mücadelede kullanılması planlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava araçlarından bazılarına esas görevlerini aksatmayacak şekilde ilave sistemler takılması, pilotlara orman yangınları ile mücadele kapsamında ilave eğitimler verilmesi düşünülüyor. Böylelikle ihtiyaç halinde orman yangınlarında kullanılmak üzere 'rezerv güç' oluşturulabileceği değerlendiriliyor.

MSB'DEN 'SIFIR ATIK' PROJESİ

Ayrıca 'Sıfır Atık' projesi de Milli Savunma Bakanlığı tarafından başarıyla uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen proje, Milli Savunma Bakanlığı'nın Atık Yönetim Sistemi'ne entegre edilerek tüm askeri birliklerde uygulanmaya başladı. Bu kapsamda bakanlık birimlerine sıfır atık ekipmanı yerleştirilerek 'Atık Geçici Depolama Alanları' oluşturuldu. Buralarda ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere lisanslı firmalara ve belediyelere teslim ediliyor.

ÇAY POSASINDAN ORGANİK GÜBRE

Konuyla ilgili bilincin oluşması amacıyla personele eğitim verilirken, proje kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı, 4'üncü Kolordu Komutanlığı ile 11'inci Ana İkmal Merkez Komutanlığı kışlalarına kompost cihazları yerleştirildi. Çay posaları dahil mutfakta oluşan pişmemiş yemek artıkları toplanarak organik gübre yapılmak üzere bu ünitelere gönderilip, kompost üretimine başlandı. Kompost ünitelerinde elde edilen organik gübre, uygulama seralarında, Milli Savunma Bakanlığı yerleşkelerinde, mevcut yeşil alanlarda ve verimsiz toprakların iyileştirilmesinde kullanılıyor.

Etiketler : Mehmetçik Kara Harp Okulu Komutanlığı FİDAN
‘Yargı'ya Kovid molası

‘Yargı'ya Kovid molası
8 yaşında matematik dehası

8 yaşında matematik dehası
Yeni filminde medya patronu

Yeni filminde medya patronu
Ben Safiye değilim

Ben Safiye değilim
Çağla Şıkel: Kıskanılmak hoşuma gider

Çağla Şıkel: Kıskanılmak hoşuma gider
Yoğun bakımlık oldu

Yoğun bakımlık oldu
Sanat dünyasını üzen kayıp

Sanat dünyasını üzen kayıp
Ekip Bandırma'da

Ekip Bandırma'da
Kıvanç'a ‘Baba' imaj

Kıvanç'a ‘Baba' imaj

EN ÇOK OKUNAN HABERLER