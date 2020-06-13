Mehmetçik kampanyaya start verdi kimsesiz kadın ev sahibi oldu
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Kuruyazı köyünde harabe evde yaşam mücadelesi veren kimsesiz kadının yardımına Mehmetçik yetişti.
Diyarbakır'da Çınar ilçesine bağlı Kuruyazı köyünde ikamet eten 51 yaşındaki Hayriye Ernim’in babası geçtiğimiz aylarda vefat etti.
KİMSESİZ KADININ HARABE EVİNDEN HABERDAR OLAN EKİPLER, KOLLARI SIVADI
Şimdiye kadar evlenmeyen ve kimsesi bulunmayan Ernim, harabe evde yaşama tutunmaya başladı.
Durumdan haberdar olan Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, Ernim’e yardım etmek için harekete geçmişti.
MEHMETÇİK'İN BAŞLATTIĞI KAMPANYAYA DESTEK BÜYÜDÜ, YAŞLI KADININ EVİ YAPILDI
Mehmetçik tarafından başlatılan yardım kampanyasına halk, belediye ve sosyal yardımlaşma grupları birleşince yaşlı kadının evi yapıldı.
Evi tamamlanan kadın gözyaşlarına hakim olamadı.
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