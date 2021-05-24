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24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:27:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:27:00

Megakentin bal avcıları

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'Taşı toprağı altın İstanbul' bitki çeşitliliği sayesinde bal üreticilerinin de gözdesi! 16 milyon insanın yaşadığı metropolde, gökdelenlerin bitişiğinde kent arıcıları bir yandan bal üretimi yapıyor, bir yandan da stres atıyor.

İstanbul'da yaklaşık bin 500 arıcı tahsis edilen ormanlık alanda yılda 4 bin ton bal üretiyor. İstanbul Arıcılar Birliği kontrolünde kendileri için tahsis edilen Şile, Sarıyer, Kartal ve Beykoz başta olmak üzere İstanbul'un ormanlık alanlarına kovanlarını bırakan arıcılar düzenli olarak bakım yapıyor. Kestane, çiçek, ayçiçeği, ıhlamur, püren ve çam balı üreten arıcılar, ekonomiye de katkı sunuyor.

BURADA ARICILIK YAPMAK DEĞERLİ

Gökdelenlerin, yüksek katlı binaların yanı başında arıcılık yapan metropol arıcıları farklı meslek gruplarından oluşuyor. Bazıları 40 yıllık balcı, bazıları ise virüs salgınında şehrin stresinden uzaklaşmak için hobi amacıyla bal üretimi yapıyor. İstanbul'un flora açısından çok zengin olduğunu söyleyen İstanbul Arıcılar Birliği Başkanı Onur Çilenk, 'Kentte aracılık olur mu?' sorusuna da arıcılık yaparak cevap veriyoruz" dedi. 55 yaşındaki Menderes Tüfekçi, asıl işinin avukatlık olduğunu ancak 40 yıldır arıcılıkla ilgilendiğini söyledi. 15 yıldır İstanbul'da arıcılık yapan 52 yaşındaki Ünal Koyuncu bal yetiştirmeye 3 kovanla başladığını, zaman içerisinde ilgisinin artmasıyla bunu mesleğe dönüştürdüğünü ifade etti.

İstanbul'da öğretmenlik yapan 41 yaşındaki Atilla Sönmez, "Hobi amaçlı arıcılığı başladık, kovan aldık ve bir yıldır arıcılık yapıyorum. Aramızda arılarla mükemmel bir bağ oluştu" diye konuştu.

Etiketler : istanbul bal üretici
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