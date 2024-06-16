VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Hudut Kartalları' bayramda da elleri tetikte sınır nöbetinde
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Beyoğlu'nda hareketli dakikalar... Kızgın boğa mezarlığa daldı, ortalık karıştı
Çanakkale'de yüz yıllık gelenek: Bayramlaşma zinciri
Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Bayramın ilk gününde acı bilanço!
16 Haziran 2024 Pazar 12:38:00 - Güncelleme:16 Haziran 2024 Pazar 12:38:00

Mega kentte yollar boş kaldı

Kaynak: AA

ABONE OL

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların şehirden ayrılması sonucu yolar boş kaldı, mega kente sessizlik hakim oldu.

Kurban Bayramı'nın 1. gününde 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların İstanbul'u terk etmesiyle yollar boş kaldı. E-5 kara yolunda boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Bayram tatilinin 9 gün olması yönünde alınan karar sonrası tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'u terk etti. Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde yollar boş kaldı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 10 olarak ölçümlendi. Anadolu Yakası Maltepe-Kadıköy E-5 kara yolu üzerinde boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Etiketler : Kurban Bayramı İstanbul dışı Boş yollar sessizlik mega kent vatandaşlar
Dördüncü finale pastalı kutlama

Dördüncü finale pastalı kutlama
40'lar kulübüne giriyor!

40'lar kulübüne giriyor!
Simge yaz moduna geçti

Simge yaz moduna geçti
Plajlarda korkum yok

Plajlarda korkum yok
6 farklı Ebru

6 farklı Ebru
Bursa'da rap zamanı

Bursa'da rap zamanı
Eşim ‘çuval giy' dese giyerim

Eşim ‘çuval giy' dese giyerim
Kaan'la Ege'yi gezecek

Kaan'la Ege'yi gezecek
Setlere ara vermiyor

Setlere ara vermiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX