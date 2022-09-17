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17 Eylül 2022 Cumartesi 19:37:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 19:37:00

Meclis'te bir 'Dost'

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Kürekle dövüldüğü için arka ayakları felç olan köpeğin bakımını TBMM Koruma Daire Başkanlığı'ndaki polisler üstlendi. 'Dost' adı verilen, özel günlerde gömlek ve ceket giydirilip, kravat takılan can dost Meclis'in maskotu oldu.

YÜRÜMESİ İÇİN YÜRÜTEÇ TAKTIRILDI

Isparta'da kürekle beline vurulması sonucu arka ayakları felç olan kırma cinsi köpeğin bakımını, Ankara'da ameliyat edilerek yürüteç takılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığı'ndaki polisler üstlendi. Polis memuru Aylin Altunbaşlıer'in tedavisini yaptırıp meclise getirdiği köpeğe 'Dost' adı verildi. Altunbaşlıer, Meclis'te Koruma Daire Başkanlığı'ndaki bomba arama köpekleri ile birlikte yaşayan 'Dost' adını verdikleri köpekle her gün özel olarak ilgileniyor.

BOMBA ARAMA KÖPEKLERİYLE BİRLİKTE

Aylin Altunbaşlıer'in Meclis yerleşkesinde gezdirdiği 'Dost'a, milletvekilleri ve Meclis personeli de ilgi gösteriyor. Milli bayramlarda ve bazı özel günlerde gömlek ve ceket giydirilip, kravat takılarak objektife poz verdirilen 'Dost', Meclis'in maskotu haline geldi. Aylin Altunbaaşlıer, 'Dost'un 1,5 yıldır Meclis yerleşkesinde yaşadığını belirterek, "'Dost' şimdi Meclis'teki evinde, komşusu olan 3 bomba arama köpeğimiz ile birlikte yaşamını sürdürüyor. Diğer köpekler ile birlikte dışarıda gezintiye çıkıyor" dedi.

ACIKLI BİR HİKAYESİ VAR

Polis memuru Aylin Altunbaşlıer, 'Dost'un acıklı hikayesi olduğunu söyleyerek, "3 yıl önce Isparta'da bir kişi tarafından beline kürekle vurularak felç bırakılmış. Daha sonra başka bir vatandaşımız, Burdur'daki Yeşilova Salda Canları Derneği Başkanı Mesut Çal tarafından himayeye alınıyor. Mesut hocamız bize 'yardımcı olur musunuz?' dedi. Ameliyatını yaptırdık ancak 'Dost' yürüyemedi. Daha sonra biz fizik tedavi süresince kendimiz ilgilenmek istedik. Bize geldi köpek. Meclis'te gezerken de vekillerimiz gördüler, hikayesini de öğrenince yardımcı olmak istediler" dedi.

Etiketler : meclis köpek dost
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