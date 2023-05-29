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29 Mayıs 2023 Pazartesi 17:33:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 17:33:00

Mavi yemişe talep artıyor

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Antalya'da yetiştirilen mavi yemiş, iç pazarın yanı sıra Rusya, Avrupa ve Uzak Doğu başta olmak üzere farklı ülkelere ihraç ediliyor.

Antalya'da topraksız tarım yöntemiyle saksılarda yetiştirilen mavi yemiş, iç pazarın yanı sıra Rusya, Avrupa ve Uzak Doğu başta olmak üzere farklı ülkelere ihraç ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca "2013'te ülkemizde 450 dekar alanda üretilen bu meyve, 2022 sonunda 13 kat artarak 6 bin 600 dekara, üretim miktarı 4 bin 300 tona ulaştı" dedi.

Etiketler : antalya topraksız tarım mavi yemiş
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