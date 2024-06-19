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19 Haziran 2024 Çarşamba 09:45:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 09:45:00

Mavi ışık ve dijital göz yorgunluğu

Kaynak: GUNES.COM

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Teknoloji hayatımızın her alanına girmiş durumda, ancak sağlık üzerindeki etkileri neler? Özellikle mavi ışık ve dijital göz yorgunluğu gibi sorunlarla nasıl başa çıkabilirsiniz? İşte teknolojinin sağlığa etkileri ve korunma yolları...

Teknoloji hayatımızın her alanına girdi, ancak bu durum sağlığımızı nasıl etkiliyor? Mavi ışık ve dijital göz yorgunluğu gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Peki, bu etkilerle nasıl başa çıkabiliriz? İşte teknolojinin sağlık üzerindeki etkileri ve korunma yolları...

1. Mavi Işığın Zararları: Bilgisayar, telefon ve tablet ekranlarından yayılan mavi ışık, göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Uyku düzenini bozabilir ve gözlerde yorgunluk yaratabilir.

2. Dijital Göz Yorgunluğu: Uzun süre ekrana bakmak, gözlerde kuruluk, bulanık görme ve baş ağrısına neden olabilir. Bu durum, dijital göz yorgunluğu olarak bilinir.

3. Korunma Yolları: Mavi ışık filtreleri kullanmak, 20-20-20 kuralını uygulamak ve düzenli göz muayenesi yaptırmak, bu sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

Etiketler : dijital göz yorgunluğu mavi ışık teknoloji ekran bağımlılığı
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