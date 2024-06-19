Teknoloji hayatımızın her alanına girdi, ancak bu durum sağlığımızı nasıl etkiliyor? Mavi ışık ve dijital göz yorgunluğu gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Peki, bu etkilerle nasıl başa çıkabiliriz? İşte teknolojinin sağlık üzerindeki etkileri ve korunma yolları...

1. Mavi Işığın Zararları: Bilgisayar, telefon ve tablet ekranlarından yayılan mavi ışık, göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Uyku düzenini bozabilir ve gözlerde yorgunluk yaratabilir.

2. Dijital Göz Yorgunluğu: Uzun süre ekrana bakmak, gözlerde kuruluk, bulanık görme ve baş ağrısına neden olabilir. Bu durum, dijital göz yorgunluğu olarak bilinir.

3. Korunma Yolları: Mavi ışık filtreleri kullanmak, 20-20-20 kuralını uygulamak ve düzenli göz muayenesi yaptırmak, bu sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir.