Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel'in retro evi Beyoğlu'nda çıktı

TRT’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Masumlar Apartmanı’nda Uğur Uzunel’in oynadığı Esat karakterinin evi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Senaryo gereği eve gelen Gülben (Merve Dizdar) ile Esat’ın sahnesi kadar sete misafir olan daire de hem tasarımı hem de yüksek tavanlarıyla konuşuldu. Yayın sonrası dizinin sıkı takipçileri ‘Ev kimin?’ araştırması yaptı. Dergilere konu olan evin iç mimar –tasarımcı Seyhan Özdemir’e ait olduğu ortaya çıktı. Asmalımescit’teki 270 metrekare retro daire için internet kullanıcıları “Retro kapılar, eşyalar yüksek tavanlar gerçekten muhteşem” “Dizide Esat’ın evi o kadar güzel ki, gerçekte içinde yaşayanların da en az ev kadar güzel bir hayatları vardır ve olur umarım” yorumlarını yaptı.