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02 Aralık 2020 Çarşamba 14:25:00 - Güncelleme:02 Aralık 2020 Çarşamba 09:26:00

Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel'in retro evi Beyoğlu'nda çıktı

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‘Masumlar Apartmanı'nda çok konuşulan Uğur Uzunel'in oynadığı Esat'ın evinin, mimar Seyhan Özdemir'e ait olduğu öğrenildi.

TRT’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Masumlar Apartmanı’nda Uğur Uzunel’in oynadığı Esat karakterinin evi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Senaryo gereği eve gelen Gülben (Merve Dizdar) ile Esat’ın sahnesi kadar sete misafir olan daire de hem tasarımı hem de yüksek tavanlarıyla konuşuldu. Yayın sonrası dizinin sıkı takipçileri ‘Ev kimin?’ araştırması yaptı. Dergilere konu olan evin iç mimar –tasarımcı Seyhan Özdemir’e ait olduğu ortaya çıktı. Asmalımescit’teki 270 metrekare retro daire için internet kullanıcıları “Retro kapılar, eşyalar yüksek tavanlar gerçekten muhteşem” “Dizide Esat’ın evi o kadar güzel ki, gerçekte içinde yaşayanların da en az ev kadar güzel bir hayatları vardır ve olur umarım” yorumlarını yaptı. 

Etiketler : Masumlar Apartmanı dizi Masumlar Apartmanı Esat Uğur Uzunel Masumlar Apartmanı Gülben Merve Dizdar magazin Seyhan Özdemir
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