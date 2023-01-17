Masal ve oyunla can dost iletişimi

Elazığ'da öğrencilere sahipsiz hayvanlarla nasıl doğru iletişim kuracakları, masal ve oyunlarla öğretiliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi (FÜ) Saha Veteriner Hekimliği Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle, "Sokağın Gerçek Sahipleri Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında önceden belirlenen okulları ziyaret eden üniversiteli gençler öğrencilere sahipsiz hayvanların beden dili ve onlarla nasıl iletişim kurulması gerektiğiyle ilgili sunum yapıyor, ilkokul öğretmenleri de sahipsiz hayvanları konu edinen masal anlatarak, onları bilinçlendiriyor. Üniversiteli gençlerin ve masal öğretmenlerinin üçüncü durağı ÇABA İlkokulu oldu. Yapılan etkinlikler ve sunumları heyecanla takip eden ve eğlenceli zaman geçiren öğrenciler, okula getirilen "Paşa" isimli köpekle de öğrendikleri iletişim tekniklerini uygulama fırsatı buldu.

Bu eğitimin kentteki tüm anaokulları ile ilk ve ortaokullarda okuyan öğrencilere verilmesi hedefleniyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, çocukların sahipsiz hayvanları küçük yaşta tanımasının önemini anlattı. Proje ile onlara sahipsiz hayvanlarla bir arada yaşama kültürünü kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Yiğit, bu kapsamda ekiplerin okullarda öğrencilerle bir araya geldiğini belirtti. "Çocuklara bu hayatı birlikte güzel bir şekilde paylaşabileceğimizi anlatıyoruz." diyen Yiğit, çalışmanın faydalarını gördüklerini kaydetti. - "Bu alışkanlığın küçük yaşta kazanılması gerekiyor" Öğrencilerde sahiplenme duygusunun gelişmesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yiğit, eğitimlerin daha çok temel eğitimdeki öğrencilere yönelik olduğunu belirtti. Yiğit, "Bu alışkanlığın küçük yaşta kazanılması gerekiyor. Küçük yaşlarda bu alışkanlıkları kazandırdığımızda gelecek nesiller hayvanların nasıl hayatta kalabileceğini, nelere karşı tepki gösterdiklerini daha iyi öğrenecek." dedi.

Projede yer alan masal öğretmenlerinden Şeyma Gür Sağırlar, çocukların bazı şeyleri masal ve oyunla daha kolay öğrendiğini belirterek, sahipsiz hayvanlarla doğru iletişim konusunda da onları oyun ve masalla bilgilendirdiklerini söyledi. Veteriner Fakültesinde okuyan Beyza Göker ise yaptıkları sunumlarla sahipsiz hayvanları çocuklara daha yakından tanıttıklarını belirtti.

Göker, "Son dönemde, 'sokak hayvanlarına şiddet', 'sokak hayvanlarının çocuklara saldırısı' gibi konular gündeme geliyor. Burada çocukların kendilerini nasıl savunmaları gerektiğini, hayvanların sinirlendiğinde neler yapabileceğini öğretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Melike Begüm Aksoy, eğitimle sahipsiz hayvanlara şefkat gösterilmesi gerektiğini, onlarla nasıl iletişim kuracaklarını öğrendiklerini belirtti. Aksoy, kendilerine masal anlatıldığını, kağıttan köpek yaptıklarını, etkinliğin eğlenceli geçtiğini ifade etti. Meryem Öztürk ise sahipsiz hayvanların hangi durumlarda sinirlendiğini öğrendiklerini anlatarak, "Hayvanlara yardım etmeliyiz. Onları sevip, onlara yemek vermeliyiz. Bunları öğrendik." dedi.

