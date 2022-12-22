Masal gibi Noel Baba ziyareti

Masal gibi Noel Baba ziyareti

Doğu Kudüs'teki Hristiyan nüfusun yoğun bulunduğu bir mahallede yaşayan Filistinli İsa Kıssisiyye, aralık ayının son günlerinde, "Noel Baba" kostümü giyerek, tarihi kentteki yüzyıllık evinde çocukları ve turistleri ağırlıyor. Masalları andıran evinde ziyaretçilerini karşılayan 38 yaşındaki Kıssisiyye, bazen de deveye binerek tarihi kenti dolaşıyor.

