Mars'ta yetiştirmesi gereken ilk bitki: Yonca
Bilim insanlarının araştırmasına göre Mars'ta yetiştirmemiz gereken bitki yonca.
Bilim insanlarının araştırmasına göre Mars'ta yetiştirmemiz gereken bitki yonca. Araştırmacılar, bu yem bitkisinin Mars'ı kaplayan sert volkanik toprakta hayatta kalabileceğini ve daha sonra şalgam, turp ve marul gibi yiyecekleri yetiştirmek için gübre olarak kullanılabileceğini belirlediler.
Önceki araştırmalar, bitkilerin yerleştirildikleri toprağa fazladan besin eklenmeden Mars yüzeyinde büyümeyeceğini gösteriyordu, yonca burada devreye giriyor. Mars'taki toprakta sıkıntısız yetişebilmesi adına tam bir eşleşme elde etmek zor ancak araştırmacılar, yonca bitkisinin herhangi bir ek gübre olmadan, Dünya topraklarında olduğu kadar sağlıklı büyüyebileceğini ortaya çıkardılar.
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