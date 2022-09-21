Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden çalışmalara başlayacak.

Orman Genel Müdürlüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile yangına karadan müdahale ediliyor.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele veriyor.

Öte yandan, Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından "Marmaris'te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz sahada. Tüm gücümüzle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyor." paylaşımında bulunuldu.

Öte yandan, jandarma olay yeri inceleme ekipleri, yangının başladığı yerde çalışma yürüttü.

MSB, MARMARİS'TEKİ YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA 10 HELİKOPTERLE DESTEK VERİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 1 İHA ve çeşitli araçlarla destek sağlanmaya devam edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına, 1 İHA, 10 helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda havadan yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına neden olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Marmaris ilçesi Yalancıboğaz Adaağzı mevkisinde saat 12.20 sıralarında başlayan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü ifade edildi.