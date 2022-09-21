VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Esir takası Başkan Erdoğan sayesinde gerçekleşti!
Gözler Merkez Bankası'nın "faiz" kararında
Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor
AB dışişleri bakanları acil toplanıyor
AB ve İngiltere: Rusya'nın seferberlik ilanı zayıflık ifadesi
Togg, Galataport İstanbul'da sergileniyor
Bakan Nebati, ABD'de yabancı fon yatırımcılarıyla görüştü
Türkiye, Ukrayna'daki ayrılıkçıların sözde referandum kararından endişeli
Eski ABD Başkanı Trump ve çocuklarına "dolandırıcılık" davası açıldı
Fed toplantısı sonrası faiz kararı açıklandı!
Dört bölge için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Niğde'yi sağanak ve dolu vurdu
ABD: Putin'in nükleer silah açıklamasını ciddiye almalıyız
Altun'dan "Dünya Barış Günü" mesajı!
Pendik açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Bakan Soylu: Afrin'de 12 kilogram C4 patlayıcı ele geçirildi
Başkan Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü
ABD Başkanı Biden: Savaşın bitmesini istiyoruz
İzmir'de makilik alanda yangın
Keykubadiye Sarayı'ndaki 800 yıllık su kanalları gün yüzüne çıkarılıyor
YouTube, AK Partili Özşavlı'nın "Ermeni soykırımı" iddialarını çürüttüğü videolara erişimi engelledi
Türk İşaret Dili Sözlüğü'ne, 150 ülkeden 4 milyondan fazla erişim sağlandı
Katar, Dünya Kupası taraftarları dışındaki tüm ziyaretçilere 1 Kasım'da kapılarını kapatıyor
"Ukrayna Devlet Başkanlığı Tugayı askerlerinin karşı saldırısı başarısız oldu"
21 Eylül 2022 Çarşamba 23:52:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 23:52:00

Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havanın kararmasıyla karadan devam ediliyor.

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden çalışmalara başlayacak.

Orman Genel Müdürlüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile yangına karadan müdahale ediliyor.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele veriyor.

Öte yandan, Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından "Marmaris'te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz sahada. Tüm gücümüzle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyor." paylaşımında bulunuldu.

Öte yandan, jandarma olay yeri inceleme ekipleri, yangının başladığı yerde çalışma yürüttü.

MSB, MARMARİS'TEKİ YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA 10 HELİKOPTERLE DESTEK VERİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 1 İHA ve çeşitli araçlarla destek sağlanmaya devam edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına, 1 İHA, 10 helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda havadan yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına neden olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Marmaris ilçesi Yalancıboğaz Adaağzı mevkisinde saat 12.20 sıralarında başlayan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü ifade edildi.

Etiketler : yangın marmaris muğla orman
Artık ‘Koç' diyeceksiniz

Artık ‘Koç' diyeceksiniz
Dünya müzik listelerinde

Dünya müzik listelerinde
Aile pozu

Aile pozu
Doğru projeyi arıyor

Doğru projeyi arıyor
Aileye göre araba seçiyorum

Aileye göre araba seçiyorum
Dijital dönüş

Dijital dönüş
Ayrılıklar da sevdaya dahil

Ayrılıklar da sevdaya dahil
Murat'ın oyuncu sevdası

Murat'ın oyuncu sevdası
Oyunculuk isteği

Oyunculuk isteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes