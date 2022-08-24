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24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:27:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:27:00

Marmaris'te safari aracı devrildi: 5 ölü, 6 yaralı

Kaynak: DHA

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan safari aracı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Kaza, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkiinde meydana geldi.

Turistleri taşıyan cip safari aracı, sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Etiketler : Marmaris Kaza cip safari
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