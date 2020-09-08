  • BIST
    1087.19
  • Dolar
    7,4870
  • Euro
    8,8384
  • Altın
    461,8890
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den flaş açıklama: 4 terörist artık etkisiz
Erol Mütercimler'in skandal sözleri sonrası RTÜK harekete geçti!
Rusya'dan NATO'ya gözdağı! Rus ve Sırp ordusu Belarus'ta ortak askeri tatbikat yapacak
Katar'dan İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yardım!
Erdoğan'dan Türkiye-İran Zirvesi'nde koronavirüs açıklaması
Dev orkinos balığı görenleri şaşkına çevirdi! 4 kişi zor kaldırdı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi: Ayakta yolcu olmayacak, maske t ...
Bakan Kasapoğlu, Tokyo vizesi alan milli yüzücüleri kabul etti
Göztepe'de 3 imza birden!
Bakan Çavuşoğlu: Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Soylu duyurdu: 81 il valiliğine gönderildi
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Heybeliada' açıklaması: Pandemi hastanesi olması durumunda iade etme ...
Afganistan'daki sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti
ABD'li vatandaşlar koronavirüsün merkezi haline gelen ülkeden kaçmaya çalışıyor
Fuhuş operasyonundan aile dramı çıktı! Taksici koca, 1 yıllık eşini fuhşa sürüklemiş
İngilizlerin batırdığı Nazi savaş gemisi 80 yıl sonra bulundu!
Şeyma Subaşı: Umursamayacak kadar gencim
FETÖ'cü Zafer Kılınç'ın cezası belli oldu!
İşkence ettiği öz babasını eve gelen polisler kurtardı!
Çin'in uzaya gönderdiği Long March 4B uydusunun iticileri kasabaya düştü!
Adriana Lima'nın makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi
Rusya'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması
Ankara'da rüşvet operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
08 Eylül 2020 Salı 14:40:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 14:49:00

Dev orkinos balığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Kaynak: IHA

ABONE OL

Tekirdağ Çerkezköy Balık Pazarı'nda dev orkinos balığı görenleri şaşkına çevirdi. 2 metre 17 santim uzunluğunda 141 kilo olan balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 4 kişi zor dev orkinos balıkçı tezgahlarında yerini aldı.

Tekirdağ Çerkezköy Balık Pazarı’nda dev orkinos balığı görenleri şaşkına çevirdi. 2 metre 17 santim uzunluğunda 141 kilo olan balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde balıkçı tezgahlarında yerini aldı.

Çerkezköy ilçesinde dev orkinos balığı görenleri şaşkına çevirdi. Edirne’nin Enez ilçesinde yakalanan dev orkinos balığı, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde balıkçı tezgahlarında yerini aldı.

Yaklaşık 2 metre 17 santim uzunluğunda ve 141 kilo olan balığı görenler çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdi.

İlçede yaklaşık 30 sene balıkçılık yapan Bekir Sal, daha önce bu kadar büyüklükte bir balık görmediğini belirterek, “Orkinos Balığı Edirne’nin Enez ilçesinde tutuldu. Biz de oradaki halden alıp, vatandaşlarımıza kaliteli balık yedirmek amacıyla Çerkezköy’e getirdik. 2 metre 17 santim uzunluğundaki orkinos balığımız yaklaşık 141 kilo. Kilosu 30 liradan satışa sunuldu” dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER