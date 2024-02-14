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14 Şubat 2024 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 12:30:00

Markette ambalajı kurtlanmış süt bulundu

Kaynak: İHA

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zabıta ekiplerinin marketlere yaptığı denetimde, son kullanma tarihi geçmiş bazı ürünler ile ambalajı kurtlanmış süt ürünü tespit edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gebze Grup Amirliği ekipleri, halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş onlarca gıda ürününü tespit ederek imha etti.

Bir markete yaptığı denetimde ambalajının etrafı kurtlanmış süt ürünü tespit eden ekipler, ilgili market hakkında tutanak tuttu.

Ekipler marketlerin dışında okul kantinlerine de yönelik sıkı denetimlerde bulunuyor.

Okul kantinlerinde yapılan denetimlerde, bakanlığın yasaklamış olduğu gıdalar başta olmak üzere fiyat tarifesi ve hijyen gibi konularda denetimler gerçekleştiriliyor.

Etiketler : kocaeli gebze market zabıta ambalaj kurt
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