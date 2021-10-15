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15 Ekim 2021 Cuma 15:24:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 15:24:00

Markar Esayan'ın ardından

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Akşam Gazetesi Yazarı, 25.26.27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı vefatının 1.yıl dönümünde 24 ekranlarında sevgi ve özlemle anıyoruz.

Her insanın karakteri, bütün yaptıklarının ve yapamadıklarının, başarılarının ya da yarım kalmış düşlerinin toplamı, ortak paydasıdır. Yani, karakter bir insanın tarihidir.

Biz de, hayat mücadelesinde, demir bir karakter oluşturmuş bir dostu, Markar Esayan'ı 24'te anlatacağız.

Billur Aktürk'ün hazırladığı ''Markar Esayan'ın Ardından" 17 Ekim Pazar, 20.00'de 24'te...

Markar Esayan, Akşam Gazetesi'ndeki çalışma arkadaşları tarafından,

16 Ekim Cumartesi günü kabri başında dualar ile anılıyor olacak.

Etiketler : ’Markar Esayan Akşam Gazetesi Billur Aktürk
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