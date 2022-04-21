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21 Nisan 2022 Perşembe 00:20:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 00:20:00

Mardin'in tarihi dokusu betonarme yapılardan arındırılıyor

Kaynak: AA

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Mardin'in tarihi dokusunun ortaya çıkarılması için betonarme binaların yıkımı devam ediyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, merkez Artuklu ilçesi Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Artuklu Sultanlarından Melik Salih ve Melik Muzaffer döneminde görev alan Abdüllatif bin Abdullah tarafından 1371'de inşa ettirilen Latifiye Camisi'nin yanında bulunan yaklaşık 40 yıllık betonarme binanın yıkım çalışmalarını başlattı.

Güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerin balyozlarla yaptıkları yıkım çalışmasını izleyen Demirtaş, daha sonra şehrin mimari dokusuna kavuşması için sit alanında yıkılması planlanan betonarme yapıları inceledi.

Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

90 BETONARME YAPI YIKILDI

Geçen hafta tarihi Latifiye Camisi'nin önünde duran 4 katlı betonarme binanın yıkımını başlattıklarını, bugün de aynı bölgede bir binanın daha yıkımını başlattıklarını kaydeden Demirtaş, kaçak yapıları, betonarme binaları temizleyerek Mardin'in siluetini ortaya çıkarmak istediklerini bildirdi.

"Yıkım işlerimiz iyi gidiyor. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Bugüne kadar yaklaşık 90 binanın yıkımını gerçekleştirdik." ifadelerini kullanan Demirtaş, sit alanı içerisinde bir tane dahi betonarme bina bırakmak istemediklerini aktardı.

Kurul tarafından yıkımı kararı alınan 240 binanın yıkımını kısa sürede gerçekleştirmek istediklerini bildiren Demirtaş, şöyle konuştu:

"Tabii 240 binanın yıkılmasıyla birlikte tamamı bitmiş olmuyor. Binin üzerinde daha yıkılması gereken binanın olduğunu düşünüyoruz. Ama çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan kamulaştırma işlemleri bir taraftan itfa hakları devam ediyor. Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok hızlı bir şekilde bu işleri sürdürüyoruz. Tarihi Mardin'de bulunan tüm kaçak yapıları ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Hedefimiz şu an 240 betonarme binanın yıkımı. Yaklaşık bin binanın daha yıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunların tamamını yıkmayı hedefliyoruz."

Vali Demirtaş, çalışmaların bitmesiyle ortaya çıkacak tarihi şehrin turizme çok ciddi bir katkısı olacağını dile getirdi.

Etiketler : Vali Demirtaş Mardin betonarme yapılar
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