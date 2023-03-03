Mardin'de kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA
Mardin'de uluslararası İpekyolu'nda bir tır ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Alakuş Kavşağında meydana geldi.Nusaybin istikametinden Kızıltepe istikametine doğru seyir halinde olan C. G. (47) idaresindeki tır, Alakuş Kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil ile çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada otomobil TIR'ın altına girdi.
Otomobildeki H. A. (66), H. A. (62) ve M. A. (32) bulundukları yerde sıkıştı. İtfaiye ekiplerin çalışması sonucunda kullanılmaz hale gelen otomobilden çıkartılabilen H.A ve H. A. olay yerinde hayatını kaybetti, M. A.ise yaralandı.
Kazada yaralanan M. A. ve tır sürücüsü C. G. yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma ekipleri karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar normale döndü.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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