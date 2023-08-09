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09 Ağustos 2023 Çarşamba 20:16:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 20:16:00

Mardin'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: AA

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Mardin'de, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Mahsum Kartal'ın kullandığı, plakası öğrenilemeyen kamyonet, Kızıltepe ilçesinin kırsal Kaynarca Mahallesi'nde, Musa Çakıl'ın idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Hadice ve Gülistam Çakıl yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hadice Çakıl, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Etiketler : mardin kaza trafik
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