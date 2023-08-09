Mardin'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Mahsum Kartal'ın kullandığı, plakası öğrenilemeyen kamyonet, Kızıltepe ilçesinin kırsal Kaynarca Mahallesi'nde, Musa Çakıl'ın idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Hadice ve Gülistam Çakıl yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hadice Çakıl, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.