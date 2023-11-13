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13 Kasım 2023 Pazartesi 07:45:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 07:45:00

Mardin'de hafta sonu turist yoğunluğu

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Tarihi ve kültürel mirasıyla ilgi odağı haline gelen Mardin'de hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı. Yaşanan turizm yoğunluğu nedeniyle esnafın yüzü güldü.

Yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapması esnafı mutlu ediyor. Giyim sektöründe çalışan Musa Kavak, "25 yıldır giyim sektöründe çalışıyorum. Bu hafta sonu turist yoğunluğu yaşanıyor. Kültür turizm şehri olduğu için Mardin yılın 12 ayı hareketli geçiyor. Bu durum esnafımıza yansıyor. Turist gelince Mardin'de bu işten herkes bir parça nasibini alıyor. Ekonomik anlamda bize çok güzel yansıyor" dedi.

Turistlerin Mardin yöresel kıyafet ve şallarına ilgi gösterdiğini belirten Kavak, "Yöresel kıyafetlere turistler ilgi gösteriyor. Mardin'e gelen turistler şal bağladığımız zaman Mardin'de olduğunu daha çok hissediyor" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'dan gezmeye gelen Dilara Toprak, "Arkadaşlarım ile tavsiye üzerine gezmeye geldim. Çok güzel, tarihi bir havası var. İnsanı bir yerden alıp başka bir yere götürüyor. Çok güzel yerler gezdim. Sabun, badem şekeri ve çöreklerini aldım. Gelip görülmesi gereken bir şehir. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : mardin hafta sonu turist
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