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28 Eylül 2023 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 09:00:00

MANZARALI MEZARLIK İZDİHAMI

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Trabzon'da belediye 'deniz manzaralı mezarlık alanını' satışa çıkardı. Vefatının ardından denize nazır ebedi istirahat etmek isteyenler izdiham yaşattı. Öncelik sırasında kavga edenlerden biri de hastanelik oldu.

Trabzon'da belediye 'deniz manzaralı mezarlık alanını' satışa çıkardı. Vefatının ardından denize nazır ebedi istirahat etmek isteyenler izdiham yaşattı. Öncelik sırasında kavga edenlerden biri de hastanelik oldu.

YAPIMINA YENİ BAŞLANDI

Trabzon'un Boztepe Mahallesinde Ahi Evren Dede Camii yanında yer alan deniz manzaralı mezarlık alanına yoğun talep olunca Büyükşehir Belediyesi çareyi yeni mezar sahası açmakta bulmuştu. Yapımına başlanan yeni mezar yerine beklenenden çok fazla ilgi gösterildi. Sabahın erken saatlerinde alana gelen vatandaşlar izdihama neden oldu.

DİLEKÇEYLE BAŞVURU YAPTILAR

Manzaralı mezar yeri satın almak için dilekçeyle ön talepte bulunanlar Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nca yeni mezar yerine çağrılırken, mezar yerlerinin belirlenmesi sırasında hem vatandaşlar kendi aralarında, hem de görevlilerle tartıştı. Zaman zaman gerginlik yaşanırken çıkan kavgada bir kişi fenalaştı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Etiketler : trabzon manzara mezarlık
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