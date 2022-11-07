Mantardan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti

Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz ile hafta sonu ormandan topladıkları mantarlardan yemek yaparak yedi.

Aileden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde 3 kişiyi baygın buldu. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, buradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yusuf Yavuz, Emine Yavuz ve Tuğba Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.