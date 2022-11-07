Mantardan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde ormandan topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti.
Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz ile hafta sonu ormandan topladıkları mantarlardan yemek yaparak yedi.
Aileden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde 3 kişiyi baygın buldu. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, buradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Yusuf Yavuz, Emine Yavuz ve Tuğba Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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