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18 Ekim 2022 Salı 23:34:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 23:34:00

Manisa'da zincirleme trafik kazası: 24 yaralı

Kaynak: AA

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüs, otomobil ve iki otobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi, 24 kişi yaralandı.

Çobanisa Mahallesi yakınlarında, Turgutlu yönüne giden A.K. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü, M.E.T.'nin kullandığı minibüs, M.K. yönetimindeki işçi servisi olarak kullanılan otobüs ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, büyük bölümü hafif şekilde olmak üzere 24 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yunusemre, Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Bazı yaralılar da kendi imkanıyla hastaneye ulaştı.

Etiketler : Manisa zincirleme trafik kazası Çobanisa Mahallesi
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