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29 Ocak 2023 Pazar 23:53:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 23:53:00

Manisa'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: AA

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İzmir-Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi mevkiinde, Murat Erdem Çatal yönetimindeki yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden İsmail Daban yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otobüs, yoldan çıkıp önce elektrik direğine sonrasında da meyve bahçesindeki ağaçlara çarparak durdu. Kamyonet de kontrolden çıkarak karşı yöne geçti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Mürşide Daban, Fatma Daban ve yolcu otobüsünde bulunan Saadet Pökönbarutçu, Hande Çınar, Himmet Kılınç yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü Murat Erdem Çatal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Etiketler : Manisa İzmir-Ankara kara yolu yolcu otobüsü
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