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21 Mart 2023 Salı 20:52:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 20:52:00

Manisa'da taşıyıcı kolonu kesilen bina tahliye edildi

Kaynak: AA

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde taşıyıcı kolonunun kesildiği tespit edilen bina, ilçe belediyesi tarafından mühürlendi.

Dinçer Mahallesi 2610. Sokak'ta bulunan binayla ilgili ihbarı değerlendiren Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekipleri, taşıyıcı kolonu kesilerek zemin kattaki iş yerinin daireye dönüştürüldüğünü belirlediği binayı tahliye etti.

Mühürlenen binayla ilgili dayanaklılık testlerinin yapılacağı, bu süreçte bina sakinlerinin Şehzadeler Belediyesince çeşitli misafirhanelerde konuk edileceği belirtildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yaptığı açıklamada, 3 iş yeri ile 8 dairenin bulunduğu binada yaşayan 21 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Çelik, "Ülkemizin deprem kuşağında yer aldığı gerçeği ne yazık ki şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremlerde kendisini bir kez daha acı bir şekilde göstermiştir. Şehrimizde de aktif fayların olduğu biliniyorken bu tür proje dışına çıkılmış yapılara Şehzadeler Belediyesi olarak müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Manisa Şehzadeler ilçesi taşıyıcı kolon

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