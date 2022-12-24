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Manisa'da tarihi çarşıdaki iş yerinde yangın
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24 Aralık 2022 Cumartesi 23:40:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 23:40:00

Manisa'da tarihi çarşıdaki iş yerinde yangın

Kaynak: AA

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi çarşıda yer alan bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.

İlçenin Çarşı Mahallesi'nde bulunan tarihi çarşıdaki 3 katlı bir iş yerinin en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Etiketler : Manisa Yangın Şehzadeler ilçesi
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