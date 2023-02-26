Manisa'da su tankı patladı: 1 ölü
Kaynak: İHA
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel bir firmaya ait süt mandırasında basınçlı su tankının patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Mandırada teknik eleman olarak çalışan Halil Can Tiril, dün saat 19.30 sıralarında basınçlı su tanklarının bulunduğu bölümde kontrol çalışmaları yaparken, plastik basınçlı su tankının patlaması sonucu ağır yaralandı.
Olay yerinde ağır yaralanan Halil Can Tiril, 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan tüm uğraşlara rağmen genç adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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