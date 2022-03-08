Manisa'da soba zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
Manisa'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen ikisi çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
Şehzadeler ilçesinde yaşayan aileden haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Evden duman kokusu çıktığını fark eden komşular, kapıyı kırarak içeri girdi.
Baygın halde bulunan Leyla Okuyan (100), Muhammet Okuyan (1) Bahar Okuyan (6) ve Felek Okuyan (41) Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen 4 kişinin hayati tehlikeleri devam ediyor.
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