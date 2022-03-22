VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
Macron: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız
Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı
Tayvan'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım!
Türkiye'de 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet tartışmalarına ilişkin açıklama
Bakan Çavuşoğlu: Ateşkesin tesis edilmesi lazım
Başkan Erdoğan: Zelenskiy ve Putin ile temaslarımız sürüyor
Zelenskiy İtalyan parlamentosuna hitap etti
Rusya'da 'siber ordu' kurulması teklifi
Avrupa Merkez Bankası'ndan 'yaptırımlar kriptoyla deliniyor' uyarısı
Zelenski'nin sözlerine Peskov'dan yanıt!
Pentagon'dan çarpıcı Rusya iddiası
Açıklama geldi! 5 bin 64 personel alınacak
"Futbolda sosyal medya itici bir güce sahip"
Ukrayna-Rusya savaşında ilginç an!
Bakan Çavuşoğlu'ndan çifte standart tepkisi
Emekli olmadan çift tazminat hakkı!
Listelerde bir ‘Güzellik'
Yeni işi bebek bakıcılığı
Dubai'de ödüllendi
Festivalleri gezecek
22 Mart 2022 Salı 22:12:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 22:13:00

Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: AA

ABONE OL

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Galericiler Sitesi'nde bir oto galeriye gelen R.Ç. tabancayla iş yerine ateş etti.

Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi Yavuz Öztürk sırtından yaralandı.

Olay yerinden yaya olarak kaçarak yakında bulunan akaryakıt istasyonunun tuvaletine saklanan R.Ç., Öztürk'ün arkadaşlarınca silahla yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri, Öztürk'ü ve R.Ç.'yi hastaneye kaldırdı.

Polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler : Manisa Sağlık ekipleri Şehzadeler ilçesi
Sağlıklı yaşam sırrını verdi

Sağlıklı yaşam sırrını verdi
Ezgi Bieber!

Ezgi Bieber!
8 yıllık evlilik bitti

8 yıllık evlilik bitti
Albüm bitti

Albüm bitti
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Bebek göründü

Bebek göründü
Lider'in isim babası Zeki Müren

Lider'in isim babası Zeki Müren
Aşk gülüşü

Aşk gülüşü
Sanat tarihi profesörü olurdum

Sanat tarihi profesörü olurdum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER