Manisa'da sağanak su baskınlarına yol açtı

İlçe merkezinde yağış nedeniyle Turgutlu Adliyesi, Fatih Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri ve Alparslan Türkeş Kavşağı ile bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Sağanak sonucu İzmir-Ankara kara yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Su baskınları sebebiyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.