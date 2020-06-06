Manisa'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan Gökoğlan (42) idaresindeki 34 BIA 581 plakalı otomobil, Veziroğlu Mahallesi kavşağı yakınlarında refüjü aşıp karşı şeride geçerek, İstanbul istikametine giden Bedri Hoplar yönetimindeki 48 DG 622 plakalı otobüse çarptı.

Yoldan çıkan otobüs, bir akaryakıt istasyonunun reklam direğine çarparak durdu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Gökhan Gökoğlan (39) hayatını kaybederken, otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı.

Yaralılar Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Otobüs yolcularından Zekiye Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Otobüsle seyir halindeyken karşıdan üzerimize doğru geldi. Şoförümüz direksiyon kırdı ama çarpışma oldu. Otobüs ve otomobil epeyce sürüklendikten sonra biz anca durabildik." dedi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.