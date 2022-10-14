Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi, buldukları mozaiği çıkarırken yakalandı
Kaynak: AA
Manisa'da izinsiz kazı yapan 2 kişi, buldukları mozaiği çıkarmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi, buldukları tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mozaiği çıkarmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı. Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mozaiğin çevresi koruma altına alındı.
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