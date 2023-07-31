Manisa'da hızlı tren hattının tünel inşaatında 2 işçi gazdan etkilendi

İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatının devam ettiği tünele giren 2 işçiden haber alınamadığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Tüneldeki gaz sızıntısından etkilendiği belirlenen işçilerin bulunması için AFAD ile Soma'daki maden ocaklarında görev yapan arama kurtarma ekipleri de bölgeye gönderildi.

Gaz maskesi takan itfaiye ekiplerinin tünel içindeki çalışması sonucu ulaşılan bir işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diğer işçinin çıkarılması için çalışma sürüyor.