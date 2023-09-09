VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
G20 Liderler Zirvesi... Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği başladı
Macron, Rugby Dünya Kupası'nda kısa süreliğine yuhalandı
Fas'ta 7 büyüklüğündeki deprem, ülkenin yakın tarihindeki yıkıcı depremleri akıllara getirdi
Dışişleri Bakanlığından Fas'a taziye mesajı
Fas'taki deprem... "Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız"
Eylül ayı yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı
09 Eylül 2023 Cumartesi 09:39:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 09:39:00

Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Evrenos Mahallesi Küme Evleri mevkisinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depolanan yanıcı kimyasalların da tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile orman yangını söndürme ekipleri, yangını yaklaşık 4 saatte kontrol altına aldı.

Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Etiketler : manisa geri dönüşüm fabrikası yangın
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Szymanski, Hande'nin kadrajında

Szymanski, Hande'nin kadrajında
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX