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15 Haziran 2022 Çarşamba 00:17:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 00:17:00

Maltepe'de otoparkı çöken 6 katlı bina mühürlendi

Kaynak: DHA

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Maltepe'de inşaattan hafriyat alımı sırasında bitişikte bulunan 6 katlı binanın otoparkı çöktü. Gürültüyü duyan bina sakinleri panikle binadan dışarı çıktı. Olay yerine gelen belediye ekipleri riskli bulunan binayı mühürledi.

Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir inşaatın temel hafriyatının alındığı sırada bitişikte bulunan 6 katlı binanın otoparkı büyük bir gürültüyle çöktü.

Çökme esnasında otoparkta araç bulunmazken bir çam ağacı da inşaat alanına devrildi. Gürültüyü duyan bina sakinleri evcil hayvanlarını da yanlarına alarak panikle dışarı çıktı.

BİNADA YAŞAYANLAR OTELE YERLEŞTİRİLDİ

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Bina güvenli bir şekilde boşaltılırken, belediye zabıta ekipleri riskli bulunan binayı mühürledi. Bina sakinlerinin bir kısmı aile yakınlarının yanına taşınırken, bir kısmı ise belediye tarafından otellere yerleştirildi. Yarın binada incelemelerin yapılacağı öğrenildi.

Bina sakini Semra Duygulu, "Gürültüyle herkes bir anda ne oluyor falan olduk. Açıkçası ben bir şey olduğunu düşünmedim. Vinç devrildi sandım. Evde herhangi bir sarsıntı olmadı. Sonra bir baktım herkes aşağıda zillere bastılar. İşte gördüğünüz gibi hepimiz dışarıya çıktık. Mühürlediler apartmanı da. Bekliyoruz bakalım. Zaten kaç gündür burada yapılan kazıdan herkes tedirgindi. Çok derine indiler. Bahçe duvarı falan hepsi gitti" dedi.

"BÖYLE BİR RİSKİN OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞLERDİ"

Bina sakini Emel Över ise, şöyle konuştu:

"Burada bizim de apartmanımızda oluşan inşaat mühendisi arkadaşlarımız kazı başladığı zaman böyle bir riskin olabileceğini söylemişlerdi. Ve biz şikayetlerimizi yapmak üzereydik zaten. Belediyenin ya da teknik insanların bu konuda yapması gerekenleri. Ve bu olayı yaşadık şu anda rahatsızız. Kural dışı işlem var. Kendi tanıdıklarımız da baktıklarında burada uygulanması gereken projenin böyle olmadığı, projeye göre hareket edilmediği söyleniyor. Ama bu aşamadan sonra bu kadar korkuyu da yaşadık. İnşallah bizim de binamızda bir kayıp yaşanmaz."

Etiketler : Maltepe otopark Semra Duygulu
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