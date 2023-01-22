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22 Ocak 2023 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 10:45:00

Malta'da bir aracın ezdiği Türk vatandaşının cenazesi İstanbul'a getirildi

Kaynak: AA

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İç mimar Pelin Kaya'nın cenazesi, Esenkent Şehit Mustafa Hasanoğlu Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Malta'da bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 30 yaşındaki Pelin Kaya'nın cenazesi, İstanbul'a getirildi.

Malta'nın Gzira kentinde 18 Ocak'ta bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Pelin Kaya'nın cenazesini taşıyan Türk Hava Yolları'nın TK1372 sefer sayılı uçağı, 00.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Malta'da iç mimar olarak çalışan Pelin Kaya'nın cenazesini İstanbul Havalimanı'nda, ailesi ve yakınları teslim aldı.

Kaya'nın cenazesi, Esenkent Şehit Mustafa Hasanoğlu Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazından ardından defnedilecek.

OLAY

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında, Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah araç, önce benzin istasyonuna zarar vermiş, ardından yakındaki fast-food restoranına dalarak burada arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan 30 yaşındaki Pelin Kaya'ya çarpmıştı.

Görgü tanıkları, araç sürücüsünün, Kaya'ya ayrıca taşlar attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancasının yardımıyla gözaltına almıştı.

Camilleri, 19 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede kasten öldürmeden tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Etiketler : pelin kaya malta cenaze
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