Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem!
Kaynak: DHA
Malatya Battalgazi'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.34'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.27 kilometre derinliğinde meydana gelen kısa süreli depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
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