VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı
AB'den Rusya'ya "tahıl koridorunu uygula" çağrısı
Başkan Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Azerbaycan ve Ermenistan'dan anlaşma kararı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem!
Bakan Nebati: Güçlü gidiyoruz, iyi gidiyoruz, sağlam gidiyoruz
Yunan basını: Yunanistan'daki dinleme skandalında bakanlar da dinlenmiş olabilir
Almanya Başbakanı Scholz, iklim aktivistlerinin eylem yapma şekillerini eleştirdi
Türkiye'den BMGK'da 'tahıl sevkiyatı' uyarısı
Norveç askeri hazırlığını artırdı
Şanlıurfa'da 2 kardeş eve giderken silahlı saldırıda öldürüldü
BM'den Ukrayna tahıl anlaşmasının devam etmesi çağrısı
UCM, Savcılığın "Afganistan soruşturmasına devam etme" talebini onayladı
Bakan Özer: Kimin haddine öğretmenin yeterliliğini ölçmek
Bakan Koca, dört ülkenin sağlık bakanıyla 'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı' vizyonunu görüştü
Tekirdağ'da trafik kazası: 1'i bebek 2 ölü, 6 yaralı
Zelenskiy: Tahıl anlaşmasına mutabakata uygun devam edeceğiz
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Ekim enflasyonu perşembe günü açıklanacak
Aliyev: Ermenistan ile ilişkilerin, tekliflerimiz doğrultusunda iyileştirilmesi gerekiyor
Maden kazasına ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı
Sibel'i öldürüp, cesedi bazaya koyarak evi yakmaktan yargılanan nişanlısına müebbet istemi
Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu adaylığını ilan edip Cumhurbaşkanımızın karşısına çıksın
Beyoğlu'nda 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü
31 Ekim 2022 Pazartesi 21:49:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 21:49:00

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem!

Kaynak: DHA

ABONE OL

Malatya Battalgazi'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.34'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.27 kilometre derinliğinde meydana gelen kısa süreli depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Etiketler : Malatya Battalgazi deprem Battalgazi
5 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

5 yıllık evlilik 10 dakikada bitti
‘Kraliçe olmak için gencim'

‘Kraliçe olmak için gencim'
Yeni jenerasyon pırıl pırıl

Yeni jenerasyon pırıl pırıl
Sefo ‘Gitti'

Sefo ‘Gitti'
‘Yol arkadaşım'

‘Yol arkadaşım'
Oğlu babasından şikayetçi oldu

Oğlu babasından şikayetçi oldu
Doha'da ödül verdi

Doha'da ödül verdi
Üniversite yıllarına döndü

Üniversite yıllarına döndü
Antalya'da ‘Evet' dediler

Antalya'da ‘Evet' dediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX