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22 Mart 2023 Çarşamba 00:27:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 00:27:00

Malatya'da teravih depremde hasar görmeyen camilerde kılınacak

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da teravih, 600 sağlam cami ile çadır ve konteyner kentlerin olduğu 132 noktada kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, on bir ayın sultanı ramazanda depremzedelerin ibadetlerini daha rahat yapabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Malatya'da vatandaşların teravih namazlarını kılabilmesi, mukabeleye katılması için hasar görmeyen camiler ile çadır ve konteyner kentlerde hizmet verilecek.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, depremi yaşayan kentte, ramazan için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Depremi yaşayan illerde ramazanın biraz daha buruk geçeceğini belirten Yıldırım, "Ramazan ayı Malatya ve depremi yaşayan diğer iller açısından biraz daha farklı şekilde idrak edilecek. Bazı kardeşlerimiz evlerini kaybetti, bazı kardeşlerimizin evleri hasarlı. Bu vesileyle konteyner kentlerde, çadır kentlerde ramazanı idrak edeceğiz. Bizler de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak illerimizde kendi tedbirlerimizi bu şartlara göre hazırlamış bulunmaktayız" diye konuştu.

İFTAR ÇADIRLARI HAZIRLANDI

Yıldırım, kentte iftar çadırlarının hazırlandığını, Diyanet İşleri Başkanlığınca da çocuklara yönelik etkinlikler planlandığını kaydetti.

Daha önce olduğu gibi ramazanın geleneklerini yaşatmanın gayretinde olacaklarını dile getiren Yıldırım, "Kernek Karagözlüler Camisi'nin avlusunda iftar çadırı oluşturduk. Aynı zamanda bu iftar çadırımız, etkinlik çadırı olarak da hizmet verecek. Ramazanda iftar programının yanında özel mukabele programları uygulanırdı. Yine aynı şekilde hasarsız camilerimizde kurulmuş olan iftar çadırlarımızda bu mukabele programlarımız, hocalarımız nezaretinde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ramazanda her ibadetin yerine getirilmesi için gayret gösterdiklerini belirten Yıldırım, teravihin 600 sağlam cami ile çadır ve konteyner kentlerin olduğu 132 noktada kılınacağını bildirdi.

100'ÜN ÜZERİNDE PERSONEL DESTEK SAĞLAYACAK

Diyanet personelinin depremin ilk gününden itibaren özveriyle çalıştığını dile getiren Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığının koordinesiyle diğer illerden din görevlilerinin kente gelmesinin planlandığını söyledi.

Yıldırım, "Belirli periyotlarda buraya gelecekler ve buradaki hizmetlerimizde bizlere destek olacaklar, mukabele okuyacaklar. Kur'an ziyafeti ve tilavet programları yapacağız. 100'ün üzerinde personel buraya destek sağlayacak" dedi.

İl Müftüsü Yıldırım, Kernek Karagözlüler Camisi bahçesine kurulan çadırda asgari 1000 depremzedenin iftar ve sahur yapacağını sözlerine ekledi.

Etiketler : Kahramanmaraş deprem asrın felaketi

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