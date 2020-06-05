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05 Haziran 2020 Cuma 21:27:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 21:55:00

Malatya'da şiddetli deprem!

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AFAD verilerine göre Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 21:06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya dışında çevre illerde de hissedildi.

Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 21.06'da 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre deprem 7.0 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.3 şiddetinde gerçekleştiğini duyurdu. Deprem dakikalar içerisinde sosyal medyada trend olurken sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntı, civar illerden de hissedildi.

VALİ BARUŞ: DEPREME İLİŞKİN BÖLGEDEN ŞU ANA KADAR BİR OLUMSUZLUK HABERİ ALMADIK

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti.

Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, ''Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor.'' dedi.

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