Malatya'da kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Göğüs ağrısı şikayetiyle Hulusi Efendi Devlet Hastanesine başvuran İ.D'nin (68) kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
Durumun 112 Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.
İ.D, ilçe stadına inen helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
- Başkan Erdoğan'ın kuzeni son yolculuğuna uğurlandı
- Malatya'da kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
- Başakşehir'de geri kayarak devrilen İETT otobüsünde yaşananlar araç içi kamerasında
- Antalya'da otluk alanda çıkan yangın tersane ve ormana sıçradı
- Timsah ağzında insan cesediyle sokaklarda dolaştı
- Van'da zehir tacirlerine operasyon: 19 gözaltı