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23 Eylül 2023 Cumartesi 18:08:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 18:08:00

Malatya'da kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

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Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Göğüs ağrısı şikayetiyle Hulusi Efendi Devlet Hastanesine başvuran İ.D'nin (68) kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Durumun 112 Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.

İ.D, ilçe stadına inen helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler : malatya ambulans helikopter kalp krizi
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