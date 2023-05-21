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Malatya'da depremzedelerin kaldığı konteyner ve çadırlar ilaçlanıyor
21 Mayıs 2023 Pazar 19:02:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 19:02:00

Malatya'da depremzedelerin kaldığı konteyner ve çadırlar ilaçlanıyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da afetzedelerin kaldığı konteyner ve çadırlarda dezenfeksiyon ve haşereyle mücadele çalışması yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından konteyner ve çadır kentlerde ilaçlama çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kış ve bahar aylarında devam edilen haşere ilaçlama çalışmalarına yaz aylarının gelmesiyle hız verildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların haşerelerden olumsuz etkilenmemesi için Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekiplerimiz 12 ay boyunca 718 mahallede ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Kış döneminde kışlaklarda sürdürülen çalışmalar yaz aylarının gelmesiyle larva mücadelesi şeklinde devam ediyor. Daire başkanlığımıza bağlı 30 ekip, haşerelerin yoğun olduğu bölgelerde fiziksel ve mekanik olarak çalışmalar yapıyor. Birim olarak özellikle haşerelerin üredikleri alanları baz alarak, haşerenin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarımızı yapıyoruz. Ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla ilimizde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ve salgın hastalık görülmemiştir. Yaz sezonu ULV (soğuk sisleme) ile mücadele çalışmalarımıza da başladık. Büyükşehir Belediyesi haşereyle mücadele ekibi olarak yaz ayına hazırlıklıyız. Ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın her türlü şikayetlerine cevap vermek için 7 gün 24 saat sahadayız ve hazırız."

Etiketler : malatya büyükşehir beledyiesi bahar
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