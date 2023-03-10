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10 Mart 2023 Cuma 00:29:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 00:29:00

Malatya'da depremlerde bir kısmı yıkılan bina Sincik merkezli depremde çöktü

Kaynak: AA

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Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir kısmı yıkılan bina, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından çöktü.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da, 21.55'te Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir bina çöktü.

Fuzuli Caddesi girişindeki binanın yıkılması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

6 katlı binanın bir bölümünün Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldığı, kalan kısmının ise son depremde çöktüğü öğrenildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede enkazda kimsenin olmadığını tespit etti.

Etiketler : Malatya kahramanmaraş deprem

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